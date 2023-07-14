В парламенте предложили обязать некоторых белорусов покупать страховки. Зачем?

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Опубликовано: 14.07.2023 17:20 , Обновлено: 14.07.2023

В Беларуси готовится введение новой формы страхования — так называемого "вмененного". Оно предполагает обязательное наличие страховки для осуществления некоторых видов деятельности.

Новшество предусмотрено проектом изменений в закон о страховой деятельности и вскоре его представят на рассмотрение в Палату представителей, сообщила БелТА.

По словам депутата Людмилы Нижевич, особенностью вмененного страхования является закрепление в законе требований о наличии договора страхования “в качестве обязательного условия для осуществления различных видов деятельности или получения определенных благ и льгот”. При этом условия страхования и тарифы будут определяться страховщиком (сейчас в Беларуси действует обязательное и добровольное страхование, при этом тарифы по обязательному страхованию устанавливаются государством).

[info_b]Вмененный вид страхования - обязательное страхование, при котором требование об обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования устанавливаются законом. Главной особенностью такого страхования, в частности, является наличие типовых форм редакций договоров страхования. Вмененное страхование подразумевает соцнаправленность и призвано защитить население в случае происшествий путем выплаты компенсации пострадавшим. [/info_b]

Вменённое страхование развито и популярно во всём мире: во Франции, Германии, Австрии и других европейский странах существуют сотни видов страхования, которое является обязательным.

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