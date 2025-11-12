В парламенте предложили новые «меры воспитательного воздействия» для белорусских подростков

Опубликовано: 12.11.2025 16:11 , Обновлено: 12.11.2025

Белорусские законодатели предложили ввести в Беларуси новые меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Документ с соответствующими поправками в действующее законодательство в настоящее время готовится ко второму чтению в парламенте, сообщила председатель Постоянной комиссии по законодательству Марина Ленчевская.

Обсуждение вопроса усиления профилактики в отношении несовершеннолетних состоялось 12 ноября на базе Могилевского института МВД. Участники выездного заседания обсудили предложенный законопроект “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности”, который, в числе прочего, предполагает корректировку Процессуально-исполнительного кодекса Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП).

В ПИКоАП предлагается внести новый специальный раздел - применение мер воспитательного воздействия, в котором будут закреплены общие и особенные аспекты применения подобных мер, передало госагентство БЕЛТА.

По словам Ленчевской, общую концепцию профилактических мер предлагается сохранить, но “актуализировать” действующие нормы и “привести их в соответствие современным реалиям”. В чём именно будут заключаться предлагаемые законодателями “меры воспитательного воздействия”, она не уточнила.

[inf]Согласно действующей редакции КоАП (статья 9.4), под “мерами воспитательного воздействия” в Беларуси понимаются следующие меры:

разъяснение законодательства; возложение обязанности принести извинения потерпевшему; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга (в том числе, “домашний арест”, когда от несовершеннолетнего требуют оставаться дома в определенное время суток на какой-то срок).

Применять к детям одну или сразу несколько “мер воздействия” административный кодекс предписывает в случаях освобождения от административной ответственности несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение - “в целях воспитания”.[/inf]

В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк отметил, что “меры воспитательного воздействия” - это “относительно новый институт”, который появился в белорусском законодательстве в 2021 году. С тех пор, по его словам, “накопился определённый опыт”, изменились некоторые законы, поэтому и требуется корректировка ПИКоАП.

“Это продолжение того курса, который мы выбрали, - это курс на профилактику совершения правонарушений. И особенно это касается несовершеннолетних. Они еще дети, их поведение еще не сформировалось. Мы это прекрасно понимаем”, - заявил Омельянюк, также не внеся какой-то конкретики относительно того, какие ещё “меры воздействия” на детей могут появиться в административном кодексе Беларуси.

Омельянюк лишь отметил, что законодателям ещё только предстоит определиться, как такие меры профилактики будут применяться - кто их должен применять, в каких случая и каков должен быть порядок взаимодействия между органами, которые работают с подростками.

Ранее Telegraf.news рассказал, что что в начале октября депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первых чтениях два законопроекта, которые вносят поправки в кодексы по вопросам административной ответственности и в Налоговый кодекс страны. Узнали, кого они коснутся в случае, если законопроект будет принят в нынешнем виде.

Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и КоАП. Кого коснутся?