В парламенте обозначили, кого из белорусов не пустят на личный приём

Опубликовано: 07.04.2025 18:04 , Обновлено: 07.04.2025

Палата представителей разъяснила порядок записи граждан на личный приём к её председателю и озвучила критерии, по которым заявителю могут отказать в такой встрече. Информацию озвучили на фоне прошедшего личного приёма, который 7 апреля провёл спикер нижней палаты Игорь Сергеенко.

Как пояснил в комментарии БелТА начальник главного правового управления секретариата Палаты представителей Александр Чупраков, запись на приём ведётся по телефону и в ходе неё уточняется суть вопроса, а также история его рассмотрения в других инстанциях.

Однако, по словам Чупракова, существуют ситуации, когда в записи на личный приём к руководству Палаты представителей может быть отказано. К таким случаям относятся:

Если вопрос, с которым обращается гражданин, уже был предметом рассмотрения в суде . Подразумевается, что если судебное решение по вопросу уже вынесено, то обращаться с ним к депутатам или руководству парламента бессмысленно — оспаривать решения суда они не могут.

. Подразумевается, что если судебное решение по вопросу уже вынесено, то обращаться с ним к депутатам или руководству парламента бессмысленно — оспаривать решения суда они не могут. Если заявитель «злоупотребляет правом на обращение» . Чупраков объяснил, что подразумевается под «злоупотреблением»: «Были случаи, когда заявитель более 100 раз обращался в разные государственные органы с одним и тем же вопросом. После этого переписка с ним была прекращена».

Эта информация прозвучала в контексте рассказа о том, как решаются вопросы на таких приёмах. В частности, источник привёл примеры «успешных кейсов», которые были рассмотрены на недавнем приёме у председателя нижней палаты парламента Сергеенко.

Так, семья из Минска решила вопрос с электрификацией дома ещё на этапе подготовки к приёму. Жительнице Слонима пообещали помочь с получением гражданства. Семье из Кобринского района Сергеенко пообещал «проработать» их предложение о расширении видов деятельности для самозанятых (ремонт надувных лодок). Пенсионерке из Столбцов, пожаловавшейся на деревья соседей, сообщили, что «изучается правоприменительная практика» и будут «проработаны изменения».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Игорь Сергеенко 20 марта в ходе личного приёма граждан в Поставах призвал белорусов «не ждать, что придёт помощь со стороны», а стараться решать свои вопросы самостоятельно. В помощь белорусам Сергеенко предложил вернуться к традиционной для белорусских деревень практике взаимопомощи — толоке.

«Можно сделать толокой» — В парламенте призвали белорусов «не ждать, что придет власть и все сделает»