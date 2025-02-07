В одном из районов Беларуси объявили 5-дневные «режимные мероприятия»

Опубликовано: 07.02.2025 13:38 , Обновлено: 07.02.2025

Брестская пограничная группа анонсировала "режимные мероприятия" на территории Брестского района, которые намечены на следующую рабочую неделю. Согласно планам пограничников, мероприятия пройдут с 10 по 14 февраля и затронут территории двух сельских исполнительных комитетов

Как сообщил Telegram-канал о Брестской области “#1регион”, мероприятия запланированы вблизи:

городского посёлка Домачево,

агрогородка Томашовк.

Какие именно мероприятия будут проводиться, Telegram-канал не уточнил, отметив лишь, что они будут сводиться к выявлению и пресечению нарушений законодательства о государственной границе, природоохранного, а также миграционного законодательства страны.

В связи с данными мероприятиями на следующей неделе будет усилен контроль за соблюдением правил пограничного режима, а также режима Государственной границы Беларуси на данном участке, предупредили пограничники.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Пограничная служба Польши отчиталась о завершении установки электронного барьера и системы видеонаблюдения в Подляском воеводстве, на пограничных реках с Беларусью. Проект стоимостью более 85 млн злотых (порядка 71 млн рублей) призван усилить контроль на участке польско-белорусской границы протяжённостью 47 км.

Польша отчиталась о строительстве «электронного барьера» с 1,3 тыс. камер на границе с Беларусью