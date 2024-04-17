Белоруска потребовала от ЗАГСа и "районки" перестать публиковать имена и даты новорожденных. Что ответили в НЦЗПД?

Опубликовано: 17.04.2024 13:09 , Обновлено: 17.04.2024

Белоруска пожаловалась на публикацию персональных сведений о рождении новорожденных, которые публиковала одна из районных газет на своём сайте. Об этом сообщили в телеграм-канале Центра персональных данных.

Как сообщили в ведомстве, к ним поступила жалоба на действия районного отдела ЗАГС и редакцию местной газеты. В ней сообщили, что на сайте местной газеты ежемесячно и без согласия родителей публиковали новости о новорожденных, которых зарегистрировал отдел ЗАГС. В этих сообщениях газета публиковала ФИО и даты рождения малышей.

“Размещение такой информации на сайте СМИ является распространением персональных данных (ПД), которое в данном случае осуществляется без надлежащих правовых оснований”, — подтвердили специалисты Национального центра защиты персональных данных.

В ведомстве предписали прекратить незаконное распространение этой информации и напомнили, что распространение ПД, равно как и иная их обработка, возможны только с согласия субъекта ПД или в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусы пожаловались в Центр персональных данных на то, что в вестибюле одной из поликлиник разместили личную информацию о пациентах. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Поликлиника без разрешения опубликовала личные адреса белорусов. Что было дальше?