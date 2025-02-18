В НЦЗПД назвали 4 вопроса, которые белорусские вузы не имеют права задавать абитуриентам

Опубликовано: 18.02.2025 17:43 , Обновлено: 18.02.2025

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси выявил случаи незаконного сбора избыточной информации об абитуриентах при поступлении в высшие учебные заведения страны. Поводом послужила жалоба студента.

Как сообщил НЦЗПД, при поступлении в один из вузов у абитуриента затребовали сведения, предоставление которых не предусмотрено законодательством об образовании:

Место рождения абитуриента; Национальность абитуриента; Дата рождения родителей абитуриента; Место работы родителей абитуриента.

Центр совместно с Министерством образования установил, что обработка указанных персональных данных нарушает принцип недопущения избыточности (пункт 5 статьи 4 Закона «О защите персональных данных»).

В связи с этим НЦЗПД направил в адрес вуза, допустившего нарушение, требование:

Прекратить подобную практику сбора данных.

Прекратить обработку уже собранных избыточных персональных данных, включая их удаление, если они хранятся в электронном виде.

Могилевский институт МВД и Академия МВД сообщили, что абитуриенты, желающие поступить в эти вузы, должны до 15 апреля сообщить о своем намерении подавать документы летом. Журналист Telegraf.news посмотрел, куда именно для этого обращаться и почему важно это сделать до названной даты.

Эти белорусские вузы дали абитуриентам 2 месяца, чтобы сообщить о желании поступать. Куда обращаться?