В НАН рассказали о пользе паводков в Беларуси - "Элемент стабилизации"

Опубликовано: 13.04.2023 07:23 , Обновлено: 13.04.2023

В Национальной академии наук (НАН) Беларуси считают, что паводки, от которых в этом году серьезно пострадали многие районы страны, имеют и свои плюсы. Как заявил кандидат биологических наук Дмитрий Груммо они являются "элементом стабилизации" для пойменных заливных лугов и болот.

По словам Груммо, который возглавляет Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, “паводки - естественное природное явление”, крайне важное для биоразнообрази.

Как пояснил ученый, в первую очередь половодья важны для пойменных заливных лугов и болот, поскольку во время разлива рек высокая вода не дает сильно разрастаться кустарниками деревьям. По его словам, это сохраняет пойменные луга и болота в открытом состоянии.

“Паводки - это один из элементов стабилизации этих открытых незарастающих участков, что очень важно для сохранения специфической флоры и фауны в регионах”, - цитирует Груммо БелТА.

Ещё одним положительным фактором половодья ученый назвал “продуктивность роста сельскохозяйственных культур”, что благотворно влияет на урожай.

“Накопление весенней воды для природных экосистем - один из важнейших элементов формирования новой биомассы и фитомассы. Для любой сельскохозяйственной культуры это также значимый аспект обеспечения продуктивности”, - пояснил директор Института экспериментальной ботаники. При этом он отметил, что нужно “отслеживать новые технологии и наблюдать за критическими уровнями разлива” во время половодья.

Напомним, на днях в Белгидромете рассказали, когда закончатся паводки в стране. В ближайшие дни, согласно прогнозу гидрологов, на белорусских реках будет преобладать спад уровней воды, а небольшой рост уровней воды сохранится на Припяти, в нижнем течении Днепра и Березины.

Когда в Беларуси закончатся паводки? Вот что сказали в Белгидромете