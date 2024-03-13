Белорусским ИП пригрозили штрафом в 1000 рублей за неправильные сайты

Опубликовано: 13.03.2024 11:48 , Обновлено: 13.03.2024

В управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску напомнили два важных правила предпринимателям, которые в своей работе используют сайты. За их несоблюдение бизнесменов могут привлечь к ответственности. На что стоит обратить внимание?

В управлении отметили, что сайт, при помощи которого осуществляется продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, должен быть размещён на территории Республики Беларусь и зарегистрирован в установленном порядке.

Ответственность за невыполнение этого требования установлена частью 1 статьи 23.9 КоАП. Налоговые органы могут выписать штраф на ИП или юрлицо в размере от десяти до двадцати пяти базовых величин (400 —1000 рублей).

Кроме того, заниматься администрацией сайта должен фактический собственник. В ведомстве рассказали, что “нередко сталкиваются с ситуацией, когда субъект приобретает готовый сайт «под ключ», использует его, но в качестве администратора при этом указаны реквизиты его создателя или предыдущего владельца”.

“Права на администрирование домена (сайта) могут быть переданы владельцем домена иному лицу по договору о передаче (уступке) таких прав. В свою очередь, у нового владельца права на администрирование домена (сайта) возникают с момента внесения регистратором в базу данных сведений о новом владельце”, — пояснили сотрудники управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску.

Если нарушение вовремя не исправить, сайт предпринимателя могут заблокировать.

В управлении отметили, что помощь с процедурой регистрации интернет-ресурса может оказать государственное предприятие «БелГИЭ». Для этого на сайте нужно подать заявление в электронной форме. Стоимость процедуры составляет 0,5 базовой величины — на данный момент это 20 рублей.

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