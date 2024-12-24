В Национальном аэропорту "Минск" назначили нового гендиректора

Опубликовано: 24.12.2024 12:50 , Обновлено: 24.12.2024

В пресс-службе Национального аэропорта "Минск" 24 декабря сообщили, что на должность генерального директора назначили Владимира Череухина. Раньше он был начальником гомельского филиала государственного предприятия "Белаэронавигация".

Череухин вступил должность сегодня, 24 декабря, [link href=“https://airport.by/press-sluzba/news/generalnym-direktorom-nam-naznachen-vladimir-chereuhin” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] пресс-служба аэропорта.

Владимир Череухин

[info_b]Череухин родился 11 августа 1977 года в деревне Поколюбичи Гомельского района. Окончил Белорусский государственный университет транспорта. В аэропорту Гомеля прошел трудовой путь от инженера до руководителя предприятия. В 2020 году возглавил гомельский филиал «Белаэронавигации». Стаж в авиации - больше 25 лет, рассказали в пресс-службе аэропорта “Минск”.[/info_b]

Фото: Национальный аэропорт "Минск"

Напомним, место гендиректора было вакантным с сентября 2024 года, когда с него ушел по состоянию здоровья Вячеслав Хоронеко. 18 октября он умер после продолжительной тяжелой болезни. Обязанности главы Национального аэропорта “Минск” исполнял замгендиректора Вадим Правлоцкий.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации авиакомпании “Белавиа”, “персональный трансфер” в Национальный аэропорт “Минск” и обратно доступен теперь из любой точки Беларуси, а не только из столицы, как раньше. Посмотрели, сколько стоит добраться в аэропорт с комфортом.

«Белавиа» предложила довезти в аэропорт «Минск» и обратно из любой точки страны. Сколько стоит?