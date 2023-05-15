В МВД рассказали о рейдах по популярным местам столичных тусовщиков. Кого отправляют подметать парк Победы?

Опубликовано: 15.05.2023 10:44 , Обновлено: 15.05.2023

В МВД Беларуси рассказали о новой практике, которую опробовали сотрудники минской милиции в рамках рейдов по популярным местам отдыха столичной молодёжи. В профилактических целях молодым людям, задержанным на улицах города за совершение мелких административных правонарушений, предложили не заплатить штраф, как обычно, а отработать в парке Победы с граблями и мётлами в руках.

В качестве места поиска нарушителей, на которых была опробована новая форма профилактики была выбрана пешеходная улица Зыбицкая, которая расположена в историческом центре Минска и считается одним из главных мест скопления столичных тусовщиков. Здесь расположено большое количество кафе и баров, поэтому и людей в состоянии алкогольного опьянения встретить здесь можно регулярно.

Начальник оперативно-дежурной службы Центрального РУВД Минска Андрей Морозов, ссылаясь на статистику правоохранительных органов, назвал Зыбицкую “местом концентрации правонарушений”, таких как распитие спиртных напитков, мелкие хулиганства, и кражи.

Именно там столичные милиционеры провели очередной рейд и задержали “граждан, совершивших административные правонарушения” (какие именно - в милиции не уточнили).

“Сотрудники милиции предложили задержанным на добровольной основе оказать содействие “Зеленстрою” Центрального района в наведении порядка в парке Победы для того, чтобы сделать наш город чище”, - рассказал о новом альтернативном наказании для мелких хулиганов Морозов.

В итоге некоторые правонарушители приняли предложение милиционеров, а после уборки в парке сотрудники УП “Зеленстрой” организовали для них чаепитие.

В МВД подчеркнули, что минская милиция “продолжает обеспечивать охрану общественного порядка по всей столице”. Вероятно, подобные рейды с наступлением тёплой погоды станут регулярными.

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Напомним, ранее начальник минской милиции Михаил Гриб рассказал о работе спецотрядов патрульных, которые работают в городе с 2022 года. В этом году в числе прочего им в помощь выделили квадрокоптеры, которые будут регулярно кружить над городом и помогать обеспечивать безопасность.