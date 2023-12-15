В МВД рассказали, как следят за некоторыми уволившимися с работы белорусами. Кто "под контролем"?

Опубликовано: 15.12.2023 19:52 , Обновлено: 15.12.2023

Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко заявил, что, согласно его статистике, ранее судимые белорусы чаще совершают преступления, если нигде не работают. Чтобы избежать рецидивов, в ведомстве решили взять их на контроль.

По словам замглавы МВД, теперь подразделения внутренних дел совместно с органами по труду и социальной защите контролируют “в течение года” трудовую деятельность ранее судимых. Если вдруг окажется, что подконтрольный работник увольняется, то силовики совместно с другими госорганами повторно решают “вопроса их трудоустройства”. Как это делают, замглавы МВД не уточнил.

По данным ведомства, такая деятельность силовых органов принесла свои плоды в виде “снижения рецидивной преступности”. По итогам 11 месяцев текущего года этот показатель сократился на 11,6 %, [link href=“https://t.me/NA_STRAGE/9105?single” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] ведомственное издание МВД “На страже”.

Ранее Телеграф сообщил, что замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что задержание гендиректора Березовского мясоконсервного комбината и руководства предприятия “Бабушкина крынка” — далеко не последние в “коррупционных схемах в сфере переработки мяса и молока”.

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