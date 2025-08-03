В МВД рассказали, что ищут на видео белорусов в соцсетях

Опубликовано: 03.08.2025 09:45 , Обновлено: 03.08.2025

В пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси (МВД) сообщили, что сотрудники минской милиции ведут "непрерывный мониторинг сети Интернет".

В ведомстве не уточнили, какие специальные инструменты или программы для этого применяют, но заверили, что “особое внимание” уделяется предупреждению “безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”.

В МВД утверждают, что проводят незамедлительные проверки по всем фото и видео из “флетов” и “вписок”.

[infg] “Флэт” (от англ. flat – “квартира”) – это тусовка или вечеринка в чьей-то квартире. Обычно подразумевает музыку, алкоголь и общение.

“Вписка” – это ночевка или тусовка в чужом жилье, часто у малознакомых людей. В отличие от флэта, вписка может быть не только вечеринкой, но и способом переночевать, например, после гулянки или в другом городе.[/infg]

Также органы пытаются отслеживать видео с жестоким обращением с животными, распитием алкогольных напитков в общественных местах и “антиобщественным поведением” в виде хулиганства и буллинга.

В ведомстве отчитались, что по “всем выявленным нарушениям” в интернете уже привлекли виновных к админ- и даже уголовной ответственности.

Причем там предупредили, что если профилактическая работа не помогает, то ” в исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи или направлен в воспитательную колонию ”.

Ранее Telegraf.news писал, что мэр Минска Владимир Кухарев потребовал ужесточить меры, применяемые органами профилактики в отношении родителей в таких семьях, а министр внутренних дел Иван Кубраков, в свою очередь, предложил ввести для них административную ответственность.

Кубраков предложил ввести ответственность для белорусов, которые «ломают жизни своим детям»