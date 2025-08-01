Кубраков предложил ввести ответственность для белорусов, которые «ломают жизни своим детям»

Опубликовано: 01.08.2025 14:01 , Обновлено: 01.08.2025

Повышение эффективности системы защиты детей в неблагополучных семьях 1 августа обсуждалось на заседании Мингорисполкома. Мэр столицы Владимир Кухарев потребовал ужесточить меры, применяемые органами профилактики в отношении родителей в таких семьях, а министр внутренних дел Иван Кубраков, в свою очередь, предложил ввести для них административную ответственность.

“Ломают жизни своим детям, но ответственности за это не несут! Если ребенок направляется в приют, то его родители не должны оставаться дома. Не мы, а они сами обязаны думать, как нормализовать ситуацию. Для этого нужны законодательные изменения”, - обосновал своё предложение Кубраков.

В качестве примера такой ответственность для родителей, чьих детей официально признали “находящимися в социально опасном положении” (СОП) или вовсе изъяли из семьи, глава МВД предложил общественные работы .

Как сообщили в пресс-службе МВД, глава ведомства поручил начальнику столичной милиции Михаилу Грибу составить пофамильные списки родителей из СОП-семей, которые относятся к двум категориям:

состоят на учете у врача-нарколога,

уклоняются от работы.

К этим родителям Кубраков потребовал принимать “самые жесткие меры”. В случае, если человек из этого списка совершит новое правонарушение, министр предложил считать отягчающим обстоятельством факт изъятия детей из семьи или статус СОП. Он также предложил ввести для них ответственность з а неявку по вызову в отдел милиции, как для тех, кто стоит на учёте или ранее имел судимость.

[info_b]По данным Мингорисполкома, только за первое полугодие 2025 года в районных управлениях по образованию было зарегистрировано более 3 тыс. сообщений о возможном неблагополучии в семьях. По итогам проведённых социальных расследований находящимися в социально опасном положении были признаны 1 195 детей .[/info_b]

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский в числе основных причин, по которым семьи белорусов ставят на СОП-учёт, назвал следующие три:

аморальный образ жизни родителей,

злоупотребление алкоголем и наркотиками,

жестокое обращение с детьми.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января 2025 года в Беларуси вступило в силу постановление Совмина № 1055, которое закрепило порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП) и нуждающимися в государственной защите. Теперь решения о признании детей находящимися в социально опасном положении принимают районные комиссии по делам несовершеннолетних.

Совмин утвердил условия, когда у белорусов могут забрать детей. Пересмотрят ли старые решения?