В МВД призвали белорусов не верить медикам, требующим деньги по телефону

Опубликовано: 21.03.2024 18:05 , Обновлено: 21.03.2024

В милиции рассказали о новом способе, который используют телефонные мошенники в попытках выманить у белорусов на деньги. Теперь он связан с медицинскими работниками.

Как сообщили в телеграм-канале газеты “На страже”, новая схема связана с медработниками.

Злоумышленники звонят под видом представителей работников здравоохранения и сообщают о результатах анализов, которые “пациенты” якобы когда-то сдавали. Мошенники запугивают потенциальных жертв “страшными болезнями” и рассказывают о необходимости неотложно начать лечение.

После этого с жертвой связывается «врач», который готов “помочь” лично решить проблему, но не за бесплатно. Деньги за медикаменты и оплату своих услуг мошенники предлагают перевести на карточку, после чего исчезают.

В ведомстве призвали быть бдительными и не доверять медикам, запугивающим “страшными болезнями” по телефону.

Ранее Телеграф рассказывал о том, почему не стоит разговаривать с мошенниками по телефону даже в шутку.

В МВД объяснили белорусам, почему не нужно говорить с мошенниками даже в шутку