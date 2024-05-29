В МВД предупредили минчан о скоплении спецтехники на "Чижовке-Арене". Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.05.2024 10:01 , Обновлено: 29.05.2024

В ГУВД Мингорисполкома предупредили минчан о скоплении спецтехники на территории спортивного комплекса "Чижовка-Арена" 29 мая. Все дело в учениях, которые милиция пообещала провести совместно с МЧС и другими госорганами.

Плановые тактико-специальные учения запланировали провести для проверки готовности госструктур к реагированию и взаимодействию в условиях чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в Telegram-канале столичной милиции, основная задача мероприятия - повысить уровень слаженности действий и подготовки при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий.

На учениях пообещали задействовать служебную технику.

Ранее Telegraf.news приводил рекомендации от гомельской милиции белорусам, проживающим в непосредственной близости от государственной границы, в случае обнаружения ими подозрительных предметов в приграничных районах, подозрительных лиц или транспортных средств. Самый главный совет, по словам правоохранителей, в данном случае — “не создавать и не допускать паники”.

Не паниковать и удалиться на безопасное расстояние. Гомельская милиция предупредила жителей приграничья о «подозрительных предметах»