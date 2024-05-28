Не паниковать и удалиться на безопасное расстояние. Гомельская милиция предупредила жителей приграничья о «подозрительных предметах»

Опубликовано: 28.05.2024 12:17 , Обновлено: 28.05.2024

Гомельская милиция напомнила белорусам, проживающим в непосредственной близости от государственной границы, о порядке действий в случае обнаружения подозрительных предметов в приграничных районах, подозрительных лиц или транспортных средств. Самая главная рекомендация, по словам милиционеров, в данном случае - "не создавать и не допускать паники".

Как рассказал 28 мая замначальника УОПП УВД Гомельской области Михаил Домарнацкий, для “разъяснения складывающейся оперативной обстановки и общественно-политических событий на сопредельных территориях” милиционеры еженедельно посещают приграничные населенные пункты области и проводят с там встречи с местным населением.

[info_b]По данным УВД Гомельского облисполкома, только в апреле милиция организовала такие “разъяснительные” выезды в 34 приграничных населенных пункта. Во встречах с милицией за это время поучаствовало более 200 граждан. [/info_b]

“Кроме того, в районах, приграничных с Украиной, на постоянной основе обеспечивается охрана общественного порядка с дополнительным привлечением приданных сил и специальных подразделений”, - пояснил Домарнацкий.

В милиции напомнили меры предосторожности при обнаружении “подозрительных предметов”. Любые “опасные находки” белорусов попросили “ни в коем случае не трогать и не переносить”. Вместо этого правоохранительные органы призвали в такой ситуации “как можно быстрее удалиться на безопасное расстояние” и вызывать милицию по телефону 102. При этом пользоваться мобильными телефонами рекомендовали “на достаточном удалении от таких находок”.

Ранее Telegraf.news рассказал об эвакуации двух десятков жителей деревни Жмурное Лельчицкого района Гомельской области, расположенной всего в восьми километрах от границы с Украиной. Там на прошлой неделе провели спецмероприятия рамках районных командно-штабных и тактико-специальных учений.

В белорусской деревне на границе с Украиной эвакуировали десятки жителей. Что случилось?