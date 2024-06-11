В МВД предостерегли белорусов от покупок на некоторых авторынках в интернете. В чем дело?

Опубликовано: 11.06.2024 16:19 , Обновлено: 11.06.2024

В УВД Минского облисполкома предостерегли белорусов от совершения покупок на некоторых авторынках в интернете: там "активизировались мошенники".

Как рассказали правоохранители, злоумышленники публикуют объявления о продаже несуществующих автомобилей, а затем выманивают авансы и предоплату. “За привлекательной ценой и отличным состоянием легко может скрываться обычное «ничего», - предупредила милиция.

Аферисты могут предложить “придержать товар” при условии внесения предоплаты, утверждая о якобы высокой конкуренции, отметили в УВД Минского облисполкома.

В ведомстве напомнили, что передача аванса и предоплаты для сделок по объявлением на торговых интернет-площадках - “крайне рискованное занятие”. Злоумышленники могут использовать данные и фото других жертв, предоставляя фото якобы личных документов, дополнили правоохранители.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об “интересе” правоохранителей к сотруднику медучреждения.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?