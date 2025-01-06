В МВД попросили белорусов "с понимаем" отнестись к ГАИ и патрульным на Рождество. Что запланировали?

Опубликовано: 06.01.2025 10:45 , Обновлено: 06.01.2025

В МВД Беларуси 6 января предупредили, что в рождественскую ночь приготовились к "обеспечению общественного порядка". При этом в ведомстве отдельно попросили белорусов "с пониманием" отнестись к действиям экипажей ГАИ .

В МВД пообещали, что “особое внимание” патрули уделят церквям и территориям, прилегающим к ним. А наряды ГАИ проконтролируют дорожное движение и соблюдение правил парковки.

В министерстве внутренних дел заявили, что милиционерам дали установку “на оказание содействия гражданам”. Однако все равно попросили “с пониманием отнестись к принимаемым органами внутренних дел повышенным мерам безопасности”, и призвали “соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий”.

Также в МВД призвали белорусов быть бдительными и искать в толпе “подозрительных лиц” и оставленные без присмотра вещи.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Витебской области 5 января напомнили, при каких погодных условиях велосипедистам нельзя ездить зимой и может грозить штраф до 1 базовой величины.

Штраф — 42 рубля. В ГАИ напомнили, когда белорусам за езду на велосипеде зимой грозит «административка»