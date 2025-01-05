Штраф - 42 рубля. В ГАИ напомнили, когда белорусам за езду на велосипеде зимой грозит "административка"

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Опубликовано: 05.01.2025 14:39 , Обновлено: 05.01.2025

В ГАИ Витебской области 5 января напомнили, при каких погодных условиях велосипедистам нельзя ездить зимой и может грозить штраф до 1 базовой величины.

[info_b]С 1 января 2025 года размер одной базовой величины в Беларуси составляет 42 рубля.[/info_b]

Так, в городском поселке Бешенковичи Витебской области инспекторы остановили и привлекли к административной ответственности местного жителя. Его оштрафовали на 1 базовую за то, что нарушил пункт 153.4. Правил дорожного движения.

Согласно этому пункту, велосипедисту запрещается двигаться по проезжей части дороги, обочине в условиях снегопада и (или) гололедицы.

[info_b]Тем не менее, при таких же условиях велосипедистам можно ездить по велодорожкам или тротуарам (но не мешая пешеходам). [/info_b]

Это правило касается и водителей мопедов.

В ГАИ Витебской области также заявили, что “зимой лучшее место для велосипеда – это гараж, а не дорога”.

Кстати, ранее инспекторы назвали три причины, почему нельзя оставлять велосипеды и самокаты в подъездах многоквартирных домов. Можно не только остаться без “железного коня”, но и схлопотать штраф.

Сколько базовых штрафа? В милиции рассказали, почему белорусам нельзя ставить велосипеды в подъездах