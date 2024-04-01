В МВД пообещали вешать видеорегистраторы на наряды милиции. Зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.04.2024 15:28 , Обновлено: 01.04.2024

В Департаменте охраны МВД Беларуси заявили о нововведении для отрядов милиции. Так, на каждого из сотрудников планируется устанавливать видеорегистратор с онлайн-трансляцией в режиме реального времени. Сделано это для того, чтобы максимально быстро реагировать на инциденты.

“Мы уже начали внедрять видеорегистраторы с онлайн-трансляцией. Чтобы можно было мгновенно получать картинку в режиме реального времени с того или иного события”, — рассказал в эфире белорусского телевидения временно исполняющий обязанности по должности начальника Департамента охраны МВД Беларуси Максим Миронов.

Далее дежурный должен определиться: либо оперативно задействовать другие наряды для оказания помощи, либо давать какие-то подсказки наряду, который уже на месте.

Центры мониторинга безопасности при Департаменте охраны работают по всей стране – это единая сеть, куда сводится вся видеоинформация, сигналы, сообщения. Система позволяет распознать лицо нарушителя, который скрылся, передали в эфире телеканала “СТВ”.

Ранее Telegraf.news писал, что ГУВД Мингорисполкома сообщило о новых платных услугах, которые стали доступны жителям столицы. Всего за 74 рубля минчане теперь могут заказать выписку о правонарушениях с доставкой на дом. Для этого нужно предварительно оформить соответствующую заявку через портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы platform.gov.by.

Готовую выписку доставят по указанному адресу в рабочее время — c 9:00 до 17:00 в пределах Минска, предварительно согласовав точное время по телефону: 239-48-02.

С доставкой на дом. Милиция предложила минчанам новую платную услугу за 74 рубля