С доставкой на дом. Милиция предложила минчанам новую платную услугу за 74 рубля

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Опубликовано: 17.03.2024 16:59 , Обновлено: 17.03.2024

Главное управление внутренних дел (ГУВД) Мингорисполкома сообщило в воскресенье, 17 марта, о новых платных услугах, которые стали доступны жителям столицы. Всего за 74 рубля минчане теперь могут заказать выписку о правонарушениях - с доставкой на дом.

Как сообщил телеграм-канал “Милиция Минска”, для того, чтобы заказать документ с доставкой на дом, нужно предварительно оформить соответствующую заявку через портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы platform.gov.by.

Готовую выписку доставят по указанному адресу в рабочее время - c 9:00 до 17:00 в пределах Минска, предварительно согласовав точное время по телефону: 239-48-02.

Стоимость самой услуги составляет 74 рубля , однако, если на этот же адрес необходимо заказать вторую выписку, за одновременную доставку этого документа придётся заплатить гораздо меньшую сумму - всего 18,5 рублей .

Если же не хочется платить за срочность и персональную доставку, у жителей Минска по-прежнему есть альтернатива:

заказать документ через единый портал электронных услуг общегосударственной системы (platform.gov.by);

заказать и получить документ непосредственно в ГУВД Мингорисполкома по адресу: г. Минск, пер. Добромысленский, 3;

заказать и получить документ в службе “Одно окно” в торговом центре”Першы нацыянальны гандлёвы дом” по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 134.

Ранее Телеграф сообщил, что в ноябре прошлого года Министерство внутренних дел Беларуси расширило перечень услуг, которые органы внутренних дел и внутренние войска могут оказывать организациям и гражданам страны на платной основе. Тогда были введены и абсолютно новые платные услуги, а некоторые старые — скорректированы и дополнены.

МВД начало оказывать белорусам новые платные услуги. Какие?