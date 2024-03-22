В МВД объявили о "специальном мероприятии" в двух городах Беларуси. Где и кого проверят?
В Лидском РОВД объявили о "специальном комплексном мероприятии", которое планируют провести с 22 по 24 марта на территории двух городов района — Лиды и Берёзовки.
Акция под названием «Правопорядок» будет направлена на “своевременное выявление и пресечение правонарушений”, рассказали в соцсетях Лидского РОВД Гродненской области. Также во время мероприятий сотрудники милиции пообещали провести профилактику уличных преступлений и “предупреждение тяжких и особо тяжких злодеяний против жизни и здоровья”.
Особое внимание правоохранителей будет направлено на:
- общественные места;
- увеселительные заведения;
- торговые объекты.
Кроме того, сотрудники милиции планируют проверить:
- лиц, состоящих на профилактических учётах;
- квартиры с репутацией «притона»;
- иные “места концентрации асоциальных элементов”.
Ранее Телеграф писал, что В МВД Беларуси рассказали, когда дикие животные массово начнут выбегать на дороги.
В МВД Беларуси рассказали, когда дикие животные массово начнут выбегать на дороги