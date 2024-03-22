В МВД объявили о "специальном мероприятии" в двух городах Беларуси. Где и кого проверят?

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Опубликовано: 22.03.2024 12:59 , Обновлено: 22.03.2024

В Лидском РОВД объявили о "специальном комплексном мероприятии", которое планируют провести с 22 по 24 марта на территории двух городов района — Лиды и Берёзовки.

Акция под названием «Правопорядок» будет направлена на “своевременное выявление и пресечение правонарушений”, рассказали в соцсетях Лидского РОВД Гродненской области. Также во время мероприятий сотрудники милиции пообещали провести профилактику уличных преступлений и “предупреждение тяжких и особо тяжких злодеяний против жизни и здоровья”.

Особое внимание правоохранителей будет направлено на:

общественные места;

увеселительные заведения;

торговые объекты.

Кроме того, сотрудники милиции планируют проверить:

лиц, состоящих на профилактических учётах;

квартиры с репутацией «притона»;

иные “места концентрации асоциальных элементов”.

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