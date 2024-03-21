В МВД Беларуси рассказали, когда дикие животные массово начнут выбегать на дороги

Опубликовано: 21.03.2024 13:25 , Обновлено: 21.03.2024

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по статистике апрель является самым популярным месяцем для ДТП с участием животных. А кто, где и чаще всего провоцирует инциденты на дороге?

По сравнению с 2022 годом, в 2023 количество таких ДТП увеличилось на 11,7%. Всего за 365 дней прошлого года погибло 3439 животных по всей стране, из них:

8 ланей;

2 пятнистых оленя;

4 бобра;

96 благородных оленей;

150 кабанов;

915 лосей;

2264 косули.

Как видим, согласно статистике, чаще всего бросаются под колёса автомобиля лоси и косули. Кроме того, первые из них наиболее опасны и для человека: из-за размеров и массы тела в ДТП при участии лосей чаще всего гибнут люди.

Наиболее неблагополучными в отношении таких дорожных инцидентов по-прежнему остаются республиканские автомобильные дороги с индексом «М » — М2, М4, М6, М1 и М5, рассказали в Берёзовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

“Дикие животные наиболее активны в тёмное время суток, поэтому с наступлением сумерек следует проявлять повышенную бдительность и выбирать соответствующий скоростной режим”, — отметили в Госинспекции.

В ведомстве обратили внимание, что повышенную опасность представляют собой участки дорог с “близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью”.

Также в МВД рассказали, в какие из дней недели происходит больше всего подобных дорожных происшествий. Так, например, в прошлом году чаще всего под колёса животные попадали в понедельник, четверг и пятницу, а вот на протяжении 2021-2022 годов — в пятницу, субботу и воскресенье. С чем это связано, сотрудники ведомства не пояснили.

Больше всего погибших животных в прошлом году зафиксировали в:

Минской области (984 случая);

Гродненской области (585 случаев);

Витебской области (538 случаев).

На Могилёвщине в 2023 году погибло 487 животных, на Гомельщине — 448, а в Брестской области это число было меньше всего — 390.

В странах Европейского союза показатели тоже внушительные. Так, например, в Германии в 2022 году в результате столкновений с автомобилями погибло 240 388 диких животных, в Швеции — 65 660.

“Дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных — проблема сложная и многогранная, требующая одновременного применения целого комплекса взаимодополняющих мероприятий”, — отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.

При этом сотрудники ведомства добавили, что установка заградительных сооружений вдоль автомобильных дорог и переходы для диких животных “являются достаточно дорогостоящими мероприятиями”.

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