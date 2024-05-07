В МВД назвали места в Минске, где ограничат движение транспорта 9 мая. А какие изменения для пользователей метро?

Опубликовано: 07.05.2024 13:49 , Обновлено: 07.05.2024

В Минске 9 мая отметят День Победы, из-за проведения праздничных мероприятий на некоторых дорогах ограничат движение транспорта. В МВД рассказали, где именно.

Так, с 12:30 9 мая запланировали ограничить движение на проспекте Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова. Меры коснутся всех видов транспорта, кроме общественного, а также транспорта, который будет работать на мероприятиях, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Мирончик.

По его словам, также ограничат движение транспорта на участках возле мест проведения праздничных мероприятий. “При этом предусмотрены объездные маршруты”, - добавил Мирончик.

Он порекомендовал водителям заранее планировать места парковки автотранспорта и время выезда с учетом изменений.

Кстати, есть ограничения и для тех, кто планирует в этот день поездки в метро. Так, по информации представителя МВД, выход со станции метро “Площадь Победы” организуют только в сторону проспекта Машерова, а проход на ритуальную площадку к Вечному огню с 11:30 будет запрещен до завершения мероприятий.

Это произойдет в 23:00, когда, к слову, дадут праздничные салюты.

Мирончик также рассказал, что “все места проведения мероприятий” МВД возьмет под контроль, предварительно их осмотрят саперно-пиротехнические группы. Также, отметил представитель МВД, всех желающих пропустят на праздничные локации только после личного досмотра и досмотра их вещей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Минске и областных центрах собрались отпраздновать День Победы. Так, в столице с 13:00 до 23:00 на площадке у Дворца спорта организуют концертную программу с участием белорусских артистов и коллективов.

Парада в Минске не будет, а вот традиционный салют не отменяли. В 23:00 его можно будет наблюдать в парке Янки Купалы, парке имени Уго Чавеса, Павлова, на «Чижовке-Арене», с территории Национальной библиотеки и не только.

Как отметят 9 Мая в областных центрах и Минске? Посмотрели, где будут парады и салюты