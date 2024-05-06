Как отметят 9 Мая в областных центрах и Минске? Посмотрели, где будут парады и салюты

Опубликовано: 06.05.2024 18:37 , Обновлено: 06.05.2024

Близится 9 Мая - День Победы, традиционно на всех площадках страны запланировали празднование с концертами, выставками военной техники, парадами, салютом и не только. Telegraf.news посмотрел, как отметят 9 Мая в Минске и областных центрах.

Минск

В столице на этот день запланировали более 25 праздничных мероприятий. Как рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, главной площадкой станет территория у Дворца спорта. По ее словам, на сцене выступят белорусские артисты и коллективы художественной самодеятельности. Концертную программу рассчитали на 10 часов - с 13:00 до 23:00.

Для семей с детьми, которые захотят присоединиться к празднованию Дня Победы, предусмотрели зеленую зону в районе проспекта Победителей и проспекта Машерова. Как рассказала Лучина, для гостей там подготовят игры и интерактивные развлечения. На локации пообещали воссоздать послевоенный Минск, партизанский и военно-полевой лагерь, а также угостить блюдами полевой кухни - солдатской кашей и чаем.

Конечно, праздновать 9 Мая будут и в музейно-парковом комплексе “Победа”. Здесь пообещали показать вооружение, военную технику, желающие смогут поучаствовать в спортивных активностях и послушать музыкальные композиции.

Вообще же, по словам начальника управления культуры Мингорисполкома, праздничные площадки подготовили в каждом районе, всего около 15. “Будут организованы концерты, мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства”, - перечислила Лучина.

Парад в этом году в столице не планируется, однако традиционный салют не отменяли. Так, его в 23:00 можно будет наблюдать в парке Янки Купалы, парке имени Уго Чавеса, Павлова, на “Чижовке-Арене”, с территории Национальной библиотеки и не только.

Брест

А вот в Бресте запланировали парад военной техники с участием военнослужащих Брестского гарнизона и органов пограничной службы по улице Ленина в направлении к набережной реки Мухавец. По расписанию от Брестского горисполкома, парад начнется в 9:00. Через час, в 10:10, по информации ведомства, на проспекте Машерова можно будет наблюдать торжественное шествие войск Брестского гарнизона, руководства области и города, машин с ветеранами, жителей и гостей города в мемориальный комплекс “Брестская крепость-герой”.

А на 11:30 в Брестской крепости запланировали начало концерта сводного хора участников международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Берестейские хоровые ассамблеи». В 15:00, по расписанию от Брестского горисполкома, с концертом выступят творческие коллективы Брестского городского центра культуры в Городском парке культуры и отдыха.

Завершит празднование Дня победы в Бресте так же, как и в Минске, праздничный салют в 22:00 на территории Брестской крепости.

Витебск

В Витебске День Победы начнется с праздничного шествия, возложения цветов и венков к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины в 9:00. А уже в 10:30 гостей праздника ждет концертная программа с участием духового оркестра на площади Победы. В парке Победителей в это время, судя по графику, который привела городская газета “Витьбичи”, также будет концертно-развлекательная программа.

А на площади Свободы в 9:00 в Витебске запланировали организовать выставку военной техники и также праздничный концерт. Для любителей спорта подготовили легкоатлетический забег “Сердце Витебска” (старт - на площади Победы).

В парке Фрунзе с 16:00 до 18:00 запланировали танцевально-музыкальную программу «Майский вальс» и концерт для ветеранов войны и труда. Для детей весь день будут работать аттракционы в парке Победителей и в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии. На последней локации также запланировали концерт народного театра-студии авторской песни и выступления клуба профессиональной дрессировки собак.

Завершит празднование Дня Победы в Витебске праздничный салют в 23:00 на площадке у концертного зала “Витебск”, а с 20:00 до 23:00 там же пообещали провести световое шоу.

Гомель

В Гомеле с 10:00 на площади Ленина пообещали организовать выставку военной техники и тематических локаций “Победный май”. Там же в 11:00, судя по графику, который привела телерадиокомпания “Гомель”, проведут парад военной техники с участием воинских подразделений, силовых структур и кадетских классов. В это время в сквере имени К. Туровского организуют мастер-классы и интерактивные зоны.

Также выставочные экспозиции пообещали организовать на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. На площади Ленина концертная программа начнется в 12:00 и будет идти до 23:00. В это время на этой локации запланировали фейерверк.

К слову, концерты различных учреждений культуры и коллективов, согласно расписанию, будут проходить днем и на территории дворцово-паркового ансамбля.

Гродно

В этом областном центре основные мероприятия запланировали провести на площади Советской, в парке Жилибера, на улицах Советской, Дзержинского, а также на площади Тызенгауза. В течение дня, как рассказали в Гродненском центре культуры, на улицах будут работать различные тематические площадки, аттракционы, игровые зоны.

Так, в 12:00 на площади Тызенгауза пообещали организовать выставку образцов современной военной техники. А на площади Ленина с 11:45 до 22:00 будет праздничный концерт: выступит кавер-бэнд «Фрэнд бэнд» из Минска, музыкальный театр “Рада” и не только.

В парке Жилибера в 12:00 пообещали организовать тематические фотозоны, выставку книг и творческие мастер-классы. Здесь же пообещали показать военную реконструкцию “Швейцарская долина” (показательные выступления военнослужащих 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады).

Праздничный концерт запланировали и на площади Советской в Гродно с 13:00 до 23:00. В 21:00 - выступление российской группы “Любэ”. Здесь же в 22:00, по графику, гости увидят праздничный фейерверк.

Могилев

В Могилеве тоже пообещали утром парад: в 10:00 на площади Ленина пройдут воинские части Могилевского гарнизона. На площади Славы в 10:40, согласно графику, который опубликовал Могилевский городской исполнительный комитет, проведут праздничный концерт “Голос земли” с участием могилевских коллективов и исполнителей, народной артистки Беларуси Нины Шарубиной, певицы Анны Трубецкой и не только.

В Театральном сквере в 11:00 пообещали показать кино под открытым небом, а в 12:00 в Печерском лесопарке - концертную программу. Ее также запланировали на площади Звезд в 13:00 и в это же время на площадке по адресу ул. Первомайская, 117.

Завершат празднование Дня Победы в Могилеве, как в Минске и других областных центрах, праздничным фейерверком в 23:00 на на набережной у реки Днепр.

Кстати, в праздничный день будут работать не все отделения “Белпочты”. А часть тех, которые запланировали обслуживать клиентов 9 мая, будут работать по сокращенному графику, как, к слову, и 8 мая.

«Белпочта» изменила свой график 8 и 9 мая. Какие отделения будут работать в праздничный день?