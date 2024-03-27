В МВД назвали город в Беларуси, где отправят милиционеров по квартирам в рамках "спецмероприятия"

Опубликовано: 27.03.2024 19:24 , Обновлено: 27.03.2024

Управление внутренних дел Брестского облисполкома рассказало в своем Telegram-канале о специальном комплексном мероприятии "Правопорядок", которое проведут с 28 по 30 марта в одном из городов области.

Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, спецмероприятие организуют в Пинске. Сотрудники милиции проверят жителей города, которые состоят на профилактических учетах, квартиры “с репутацией “притон” и другие места “концентрации асоциальных элементов”.

Особое внимание - ранее судимым и состоящим на учете в отделе внутренних дел. Также проверят иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, пообещали активизировать работу по пресечению хулиганства, грабежей и краж.

Главную же задачу спецмероприятия “Правопорядок” обозначили как раскрытие преступлений «по горячим следам» и профилактика совершения уличных правонарушений и преступлений.

В УВД Брестского облисполкома также отметили, что за последние месяцы количество преступлений в общественных местах Пинска увеличилось. Чаще всего это хулиганство, кражи, причинение телесных повреждений.

Ранее подобное спецмероприятие МВД объявило в двух городах Гродненской области. Тогда особое внимание пообещали уделить увеселительным заведениям и торговым объектам.

В МВД объявили о «специальном мероприятии» в двух городах Беларуси. Где и кого проверят?