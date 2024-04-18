В МВД назвали три пляжа в Минске, где разрешат купаться. А куда отправят патрули на скутерах и с дронами?

Опубликовано: 18.04.2024 15:22 , Обновлено: 18.04.2024

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что этим летом плавать и не нарушать закон можно будет лишь в трёх местах столицы. Во всех остальных разрешили загорать, играть в волейбол, и в целом — отдыхать. Но без заплывов. Кроме того, милиционеры поделились информацией о том, как планируют контролировать порядок на общественных пляжах.

Так, для охраны правопорядка в этом году милиция пообещала задействовать “технические средства”. Это значит, что сотрудники МВД будут перемещаться на велосипедах и скутерах. Кроме того, правоохранители планируют этим летом патрулировать пляжи в гражданской одежде, пишет информагентство “Минск-Новости”.

*“*В крупных местах отдыха, а также в небольших, но находящихся близко друг от друга, будем использовать беспилотные летательные аппараты”, — отметили в ведомстве. По их словам, это делается для контроля за ситуацией и “оперативного предотвращения несчастных случаев и пресечения правонарушений”.

Кроме того, сейчас пляжи вовсю готовятся к летнему сезону. Особое внимание милиционеры обращают на таблички и информационные стенды, чтобы предлог “не увидел, что здесь нельзя плавать”, точно не сработал.

Также в ГУВД Мингорисполкома напомнили, что на территории Минщины купаться разрешено только в трёх местах:

на Комсомольском озере;

на Цнянском водохранилище;

на водохранилище “Дрозды”.

[info_b]За купание в запрещённых местах рек, озёр или других водоёмов предусмотрена административная ответственность по ст. 24.42 КоАП РБ и наказание в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Согласно ст. 16.41 КоАП РБ, за разведение костров в запрещённых местах можно получить предупреждение или штраф до 12 базовых величин.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Советском РУВД города Минска рассказали о предложении временного заработка, на которое лучше не соглашаться. Если вакансия кажется вам привлекательной, это ещё не значит, что вы действуете по закону.

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