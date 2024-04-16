До 6 лет лишения свободы. В МВД Беларуси рассказали, какая подработка может довести до тюрьмы

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Опубликовано: 16.04.2024 19:09 , Обновлено: 18.04.2024

В отделении по противодействию киберпреступности Советского РУВД города Минска рассказали о предложении временного заработка, на которое лучше не соглашаться. Если вакансия кажется вам привлекательной, это ещё не значит, что вы действуете по закону.

Одна из таких опасных подработок заключается в том, чтобы оформлять на своё имя банковские платёжные карты и передавать реквизиты третьим лицам. Обычно за такую работу предлагают от 20 до 70 белорусских рублей (за оформление одной карты). Однако в ведомстве подчеркнули: за подобным заработком стоит уголовная статья.

К примеру, не так давно 19-летний минчанин нашёл похожее предложение в тематической группе в соцсетях. По заданию “работодателя” он оформил на своё имя 2 банковские карты, которые впоследствии отдал незнакомцам за 190 рублей, пишет издание “СБ. Беларусь сегодня”. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В МВД обратили внимание, что за подобные действия грозит уголовная ответственность по статье 222 УК РБ “Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов”. Если вовремя не опомниться, такая подработка может обойтись штрафом или ограничением свободы до 6 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси рассказали о вакансиях, с помощью которых мошенники “разводят” белорусов. Потенциальные “работодатели” дают объявления о несложной работе, где за пару часов в день обещают неплохие деньги.

В милиции Беларуси назвали 6 вакансий, на которые лучше не откликаться. Что с ними не так?