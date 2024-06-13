В МВД Беларуси рассказали, за что на выпускном можно получить штраф до 1200 рублей

Опубликовано: 13.06.2024 10:08 , Обновлено: 13.06.2024

В пятницу, 14 июня, для выпускников 9 и 11 классов в школах, лицеях и гимназиях пройдут выпускные вечера. Как сделать так, чтобы праздник прошёл весело, но при этом без нарушений и штрафов, рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Алкоголь не пить — штраф до 30 БВ (1200 белорусских рублей).

Согласно ст. 19.4 КоАП РБ, поить детей (а до 18 лет выпускники формально находятся в этой категории) или самостоятельно покупать им спиртное категорически запрещено. Это касается не только алкогольных напитков, но и слабоалкогольных — таких, как пиво, например. Кроме того, нельзя “вовлекать детей в употребление других сильнодействующих или одурманивающих веществ”, подчеркнули в милиции. За это грозит штраф от 5 до 30 БВ (от 200 до 1200 рублей).

*“Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест для этого предназначенных, недопустимо”, *— отметили в УВД Витебского облисполкома.

Кроме того, пить родителям на выпускных тоже запрещено законом, поскольку они “подают дурной пример”. Помимо этого, в ведомстве отметили, что “под градусом у взрослых часто возникает желание угостить запрещёнкой и окружающих”, передала “Сельская газета”. По словам инспектора, такие действия можно трактовать как “невыполнение обязанностей по воспитанию детей”.

“А если родители не выполняют свои прямые обязанности и вследствие этого несовершеннолетние совершают административное правонарушение или преступление (но ответственности в силу возраста не несут), за такое наказывают” — обратили внимание в УВД Витебского облисполкома и добавили, что, согласно ст. 10.3.1 КоАП РБ, за подобное грозит штраф до 10 БВ (400 рублей).

Ночью не гулять — штраф до 2 БВ (80 белорусских рублей)

Согласно ст. 10.3.2. КоАП РБ, с 23:00 до 06:00 детей до 16 лет вне дома должны сопровождать родители или те, кто их заменяет. Иначе придётся раскошелиться на 80 рублей с человека, пояснили в милиции.

[info_b]По состоянию на 13 июня 2024 года, 1 базовая величина составляет 40 белорусских рублей.[/info_b]

В воду не лезть — штраф до 3 БВ (120 белорусских рублей)

В порыве ярких и трогательных эмоций многие выпускники спешат окунуться в ближайшее озеро или речку, при этом не обращая внимание на предупредительные таблички. Однако в МВД напомнили: купание в запрещённых местах категорически запрещено. В противном случае, согласно ст. 24.42 КоАП РБ, грозит административная ответственность в виде штрафа до 120 рублей.

Подозрительные фейерверки не запускать — штраф до 30 БВ (1200 белорусских рублей)

В соответствии со ст. 19.1 КоАП РБ, в качестве мелкого хулиганства сотрудники милиции могут расценить несанкционированное использование пиротехники в общественных местах. Чтобы не навлечь беды, сомнительные салюты и фейерверки лучше оставить при себе. В противном случае, опять же, штраф — от 2 до 30 БВ. Кроме того, дело может закончиться административным арестом или общественными работами, предупредили в МВД.

Не курить — штраф до 4 БВ (160 белорусских рублей)

*“Курение табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в некоторых местах в соответствии с законодательными актами запрещены. *К таким, в частности, относятся не только учреждения образования, но и прилегающая к ним территория”, — подчеркнули в милиции.

Также в МВД дополнили, что правило касается не только вчерашних школьников, но и родителей. Согласно ст. 19.1 КоАП РБ, выпускной может закончиться штрафом до 4 БВ.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский озвучил основные рекомендации по организации школьных выпускных вечеров. Он заявил, что их следует проводить по “давно сформированным традициям, которые соответствуют менталитету людей и имеют положительный отклик в обществе”. При этом чиновник подчеркнул, что “о конкретных запретах речи не идёт”.

«О конкретных запретах речи не идёт» — Чиновники в Минске назвали причину, почему не хотят диджеев на выпускных