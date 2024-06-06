В МВД Беларуси назвали причину, почему не стоит подключаться к публичному Wi-Fi

Опубликовано: 06.06.2024 20:03 , Обновлено: 06.06.2024

В МВД Беларуси сообщили, что подключаться к публичному Wi-Fi — не всегда хорошая идея. Дело в том, что с каждым днём мошенники ищут всё новые способы завладеть личными данными Интернет-пользователей. Бесплатный и общедоступный Wi-Fi в торговых центрах, точках общепита, гостиницах и других заведениях может как раз привести к тому, что ваша информация "улетит" в свободный доступ.

Так, по словам представителей Министерства внутренних дел, злоумышленники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей Telegram. Происходит это следующим образом. Вначале создаётся фейковая точка доступа Wi-Fi. Пользователь, ничего не подозревая, подключается к Сети. Далее — простая процедура регистрации с вводом мобильного номера. Однако вместо стандартного кода из SMS белорусу предлагают ввести код из Telegram. Если сделать это, мошенники легко, быстро и беспрепятственно получат доступ к странице пользователя в соцсетях.

Чтобы обезопасить себя при подключении к общедоступному Wi-Fi, в милиции порекомендовали 4 простых правила:

подключаться только к известным открытым сетям; не передавать для регистрации в Wi-Fi сети важные данные (например, коды из мессенджеров); не посещать сайты, которые хранят ваши персональные данные, логины и пароли; установить в Telegram двухфакторную аутентификацию — она не позволит получить доступ к аккаунту.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанка нашла в мессенджере подработку, для которой её попросили войти в чужую учетную запись iCloud (сервис Apple). После ввода предоставленных логина и пароля телефон белоруски заблокировался, а за разблокировку неизвестные потребовали заплатить 300 долларов.

«Телефон сразу заблокировался» — Минская милиция рассказала о новой уловке мошенников в мессенджерах