"Телефон сразу заблокировался" - Минская милиция рассказала о новой уловке мошенников в мессенджерах

Опубликовано: 16.05.2024 18:50 , Обновлено: 16.05.2024

Минчанка нашла в мессенджере подработку, для которой ее попросили войти в чужую учетную запись iCloud (сервис Apple). После ввода предоставленных логина и пароля телефон белоруски заблокировался, а за разблокировку неизвестные потребовали заплатить $300. О случае рассказали в милиции Минска.

По информации Фрунзенского РОВД столицы, суть подработки, которую нашла минчанка, была следующей: скачивать те или иные мобильные приложения, тестировать их, писать отзывы и получать за это денежное вознаграждение.

“Потом она [вероятно, “работодатель”] сказала, что, если я хочу заработать чуть больше (и, вообще, для оплаты), нужно все то же самое сделать на другом iCloud. Не очень хорошо подумав, я зашла в этот iCloud, ввела логин, пароль, и мой телефон сразу заблокировался. Был указан аккаунт для связи”, - рассказала девушка.

Там ее и попросили заплатить $300, чтобы вернуть доступ к гаджету. Минчанка отказалась и обратилась в милицию, где возбудили уголовное дело.

В правоохранительных органах напомнили белорусам, что в подобных случаях не следует выполнять требования шантажиста, стоит сохранить все его сообщения и обратиться в милицию.

Ранее Telegraf.news рассказывал о еще одной схеме мошенников. Так, с 71-летней минчанкой в мессенджере связались неизвестные и предложили ей продлить пакет услуг на телевидение. “Представились, что они из «Белтелекома». Я решила, что это, наверное, мошенники, потому что я слышала уже об этом, поэтому я положила трубку. Потом мне на телефон пришло СМС из «Белтелекома», - рассказала пенсионерка.

«Пришло СМС из «Белтелекома»- Минская милиция рассказала, как мошенники выманили $16 тыс. у пенсионерки