В МВД Беларуси анонсировали важные изменения – «Выходим на более важные госзадачи»

Опубликовано: 03.02.2026 08:46 , Обновлено: 03.02.2026

Начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел (МВД) генерал-майор милиции Александр Шепелев анонсировал важные изменения для своих подчинённых. Он заявил о необходимости "в кратчайшие сроки" перестроить систему профессиональной подготовки сотрудников Департамента охраны, а также об изменении подхода к вооружению и обучению сотрудников этого силового ведомства.

О выстраивании в Беларуси “новой охраны”, грядущем перевооружении и повышении боеготовности подразделений охраны Шепелев объявил 2 февраля на старте учебно-методического сбора на базе стрельбища ГУВД Мингорисполкома.

“Мы выходим на более важные государственные задачи! В кратчайшие сроки мы должны перестроить систему профессиональной подготовки, изменив подход к вооружению и обучению. Кроме того, мы усиливаем охрану ключевых государственных объектов”, - объявил глава Департамента охраны МВД.

Он потребовал от своих непосредственных подчинённых донести новые стандарты “до каждого сотрудника” и “отработать их до автоматизма”. По его словам, работать по новым профстандартам первая группа начнёт уже через несколько дней.

Кстати, недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с учеными заявил, что их статус зависит от того, какую пользу они приносят стране. В качестве примера для подражания он привел действия силовых ведомств в 2020 году.

Лукашенко привел в пример ученым силовиков