В Мозыре высадился десант страховых агентов. А ещё там отменили обеды и выходные для страховщиков

Опубликовано: 20.07.2024 18:01 , Обновлено: 20.07.2024

В отделении "Белгосстраха" по Мозырскому району сообщили, что с 19 по 21 июля для всех сотрудников объявили рабочий день без обеда. Рабочее время установили с 7:30 до 22:00.

«В связи с большим количеством заявок и своевременным исполнением договорных отношений, руку помощи протянули специалисты представительства «Белгосстрах» по Могилевской и Гомельской областях. Всего к нам приехали 19 специалистов со своим транспортом», – заявил директор представительства «Белгосстрах» по Мозырскому району Виктор Ноздрин-Плотницкий.

Всего в районе поступило порядка 1000 обращений, а обследовали уже около 650. «Первые суммы по результатам оценки ущерба, который нанес шквалистый ветер, сегодня уже выплачиваются на почте и в «Белагропромбанке», – заверил Виктор Ноздрин-Плотницкий.

Ранее Telegraf.news сообщил, что уже который день взгляды белорусов обращены к Мозырю, который всё еще оправляется от последствий урагана, произошедшего в вечер 14 июля. По состоянию на 18 июля в большей части города восстановили электричество, но по-прежнему остаются обесточенными частный сектор и многие деревни района. Telegraf.news побеседовал с мозырянами и узнал, как проходила их жизнь в городе, который больше остальных пострадал от последствий урагана.

«Через пару часов пришло осознание, что всё серьёзно» — Поговорили с мозырянами, как справлялись без воды, света и связи почти три дня