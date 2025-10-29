В Могилеве учились спасать пассажирский Boeing

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Опубликовано: 29.10.2025 11:48 , Обновлено: 29.10.2025

На базе могилёвского аэропорта накануне провели комплексное учение по аварийно-спасательному обеспечению полетов. Сотрудников аэропорта, который два года назад стал филиалом Национального аэропорта Минск, учили спасать пассажирский Boeing.

Согласно легенде учений, при заходе на посадку у пассажирского самолета Boeing 737-500 не встала на замок правая стойка шасси. Поскольку это могло спровоцировать пожар, командир воздушного судна принял решение о посадке на пенную полосу.

[inf]Самолётов марки Boeing 737-500 в парке национального авиаперевозчика “Белавиа”, который в числе немногих компаний сейчас летает в Могилёв, 6 единиц. Их средний возраст, по информации самой компании, 23 года. [/inf]

Участники учений - сотрудники самого аэропорта, предприятия «Белаэронавигация», а также спасатели, врачи и сотрудники МВД - отработали свои действия в составе аварийно-спасательной команды. Задачей учений было устранить возгорание авиационного топлива, спасти пассажиров и экипаж, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и обеспечить их эвакуацию.

В официальном Telegram-канале Минтранса Беларуси показали кадры с учений.

















Напомним, полетную программу из аэропорта Могилёва, который носит статус международного, возобновили в январе этого года. Теперь оттуда два раза в неделю летают самолёты в Москву (на рейс, как правило, ставят Embraer 175). С мая по конец октября из Могилёва также выполнялась чартерная программа в турецкую Анталью (1 раз в 10 дней, на этих рейсах были замечены Boeing 737-800).

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