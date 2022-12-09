В Могилеве стали странно чистить улицы и тротуары

🎥 Видео

Опубликовано: 09.12.2022 12:29 , Обновлено: 09.12.2022

В Сети появилось видео, как могилевские коммунальщики на тракторе не очень логично расчищают улицы.

На кадрах видно, как техникой сначала расчистили тротуар, а после занялись дорогой… снова засыпав тротуар снегом.

Видео сняли на Витебском проспекте Могилева, пишет Mogilev Online.

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Ранее Телеграф писал, как в Барановичах начали по-новому начали убирать опавшие листья. Коммунальные службы решили испробовать для этих целей грузовик-пылесос.

В Барановичах коммунальщики убрали опавшие листья грузовиком-пылесосом