В Могилеве стали странно чистить улицы и тротуары
🎥 Видео
В Сети появилось видео, как могилевские коммунальщики на тракторе не очень логично расчищают улицы.
На кадрах видно, как техникой сначала расчистили тротуар, а после занялись дорогой… снова засыпав тротуар снегом.
Видео сняли на Витебском проспекте Могилева, пишет Mogilev Online.
[Telegram_widget url=“https://t.me/mogilevonline/78363”]
Ранее Телеграф писал, как в Барановичах начали по-новому начали убирать опавшие листья. Коммунальные службы решили испробовать для этих целей грузовик-пылесос.
В Барановичах коммунальщики убрали опавшие листья грузовиком-пылесосом