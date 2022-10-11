В Барановичах коммунальщики убрали опавшие листья грузовиком-пылесосом
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В этом году в Барановичах начали по-новому начали убирать опавшие листья. Коммунальные службы решили испробовать для этих целей грузовик-пылесос.
Об этом рассказал гендиректор Барановичского ЖКХ Дмитрий Тихно газете «Наш край».
По его словам, такую технику обычно используют для подметания улиц. Но и для листьев она тоже оказалась пригодной. Ведь таким массивным пылесосом намного легче убирать, чем руками.
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