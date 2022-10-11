В Барановичах коммунальщики убрали опавшие листья грузовиком-пылесосом

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Опубликовано: 11.10.2022 10:51 , Обновлено: 11.10.2022

В этом году в Барановичах начали по-новому начали убирать опавшие листья. Коммунальные службы решили испробовать для этих целей грузовик-пылесос.

Об этом рассказал гендиректор Барановичского ЖКХ Дмитрий Тихно газете «Наш край».

По его словам, такую технику обычно используют для подметания улиц. Но и для листьев она тоже оказалась пригодной. Ведь таким массивным пылесосом намного легче убирать, чем руками.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно коммунальщики положили новый асфальт вокруг машины.

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