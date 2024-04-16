В Могилеве пообещали несколько часов бесплатного катания на каруселях и прыжков на батутах. Когда?

Опубликовано: 16.04.2024 14:06 , Обновлено: 16.04.2024

Профсоюзы Могилевской области пообещали организовать бесплатное катание на каруселях и прыжки на батутах 1 мая в двух парках областного центра. Однако только в определенные часы. Об этом сообщил председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Владимир Цумарев.

По словам Цумарева, бесплатно покататься на каруселях можно будет 1 мая с 11 до 14 часов в городском парке отдыха “Подниколье” и в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.

Фото: mogilev.1prof.by

“Так, в городском парке аттракционов для маленьких горожан с 11 до 14 часов будут работать три бесплатных аттракциона. Это одни из самых популярных: “Трамплин”, “Ромашка” и “Лебеди”, – рассказал председатель областного объединения профсоюзов.

Кроме этого, в парке “Подниколье” 1 мая с 10 до 15 часов , как рассказал Цумарев, будут бесплатно работать батуты.

Возрастные ограничения акции - “согласно правилам пользования аттракционами”.

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