В Могилеве машины поплыли, в Гродно и Бресте застряли в снегу. Это еще не конец?

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Опубликовано: 12.12.2022 13:15 , Обновлено: 12.12.2022

Непогода в виде ледяного дождя и снега 10-11 декабря принесли в разные части Беларуси разные последствия. Например, в Могилеве улицы сильно затопило, а в Гродно — машины начали застревать в снежных заносах. В Сети появились видео и фото случившегося из-за непогоды. В ближайшее время лучше не станет?

Как рассказали в Могилевоблгидромете, за выходные 10-11 декабря в области выпало 2,5-3 декадные нормы осадков. Из-за дождей высота снежного покрова уменьшилась на 9-15 см и на сегодняшнее утро составила 11-21 см.

В соцсетях появилось видео, как автомобили поплыли по дорогам города.

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Одна из жительниц Могилева даже вышла «поплавать» на надувном матрасе:

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Тем временем в Гродненской области МЧС 39 раз выезжали для того, чтобы буксировать транспортные средства, застрявшие в снеговых заносах, в том числе автомобили скорой помощи:

На Брестчине была похожая ситуация. Там спасатели выезжали для буксировки 37 раз.

Еще не конец?

Кстати, 12 декабря, кажется, лучше не стало. Например, в Гродно автомобили застряли на улице Южной.

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А возле деревни Погораны с фонарей свисают огромные сосульки.

Судя по карте снежного покрова, сугробы на северо-западе Беларуси достигли 43 см. А вот в Гомельской области снег «смыло», пишет авто телеграм-канала @nadvorie.

Что ждать в ближайшие дни? По прогнозу Белгидромета, 13 декабря на погоду повлияет тыловая часть циклона с центром над странами Балтии.

Во многих районах страны на дорогах сохранится гололедица. Синоптикиобъявили оранжевый уровень опасности.

По республике пройдет кратковременный снег. Ветер подует юго-западный порывистый, утром и днем местами по северо-западной половине сильный порывистый.