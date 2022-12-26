В Могилеве кролика-символ 2023 года поселили на мясокомбинате
В Могилеве выбрали свой талисман 2023 года. Как ни странно, им стал белый кролик по имени Лучик. Куда интереснее место его проживания.
Символическое животное решили поселить на территории “Могилевского мясокомбината”, в планах которого активное участие Лучика во “всех мероприятиях”.
Выбрали, кстати, символ Могилёва на 20233 год путе мголосовния несколько сотен человек, сообщает тг-канал “Могилёв - Мой город”.
Ранее Телеграф сообщил, что в Гродненском зоопарке решили предсказывать будущее с помощью кролика по кличке Фараон. Ему предложили выбрать, какой будет зима в Беларуси. Но в самом эксперименте закрался подвох.