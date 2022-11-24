Кролика в Гродно научили предсказывать правильное будущее

Опубликовано: 24.11.2022 11:41 , Обновлено: 24.11.2022

В Гродненском зоопарке решили предсказывать будущее с помощью кролика по кличке Фараон. Ему предложили выбрать, какой будет зима в Беларуси. Но в самом эксперименте закрался подвох.

Перед ним положили записки со словами, какой будет погода зимой. Тот выбрал “снежную сказку”. Правда, внимательные зрители заметили, что, если рядом с другими запискам положили капусту, то именно на “снежной сказке” почему-то лежала морковка. Может, работники зоопарка что-то знают о предпочтениях Фараона?

А работница зоопарка рассказала, почему именно это животное стало штатным предсказателем.

“Его выбрали, потому что он просто самый добрый, самый спокойный и покладистый. Надеемся, что будущий год будет именно такой. Спокойный, как наш Фараон”, - [link href=“https://ctv.by/v-grodnenskom-zooparke-chyornyy-krolik-faraon-predskazyvaet-budushchee” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] СТВ слова Анастасии Лупач, экскурсовода Гродненского зоопарка.

Ранее Телеграф сообщил, что жители Рокишкского района Литвы, который находится недалеко от Беларуси, опубликовали в соцсетях фотографии то ли шакала, то ли чупакабры. Охотник объяснил, кто это, и предупредил об опасности.

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