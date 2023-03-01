В МНС рассказали, после каких покупок могут проверить доходы белорусов

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Опубликовано: 01.03.2023 12:39 , Обновлено: 01.03.2023

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) предупредили, какие покупки могут стать поводом для проверки любого белоруса налоговыми службами.

По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, налоговая может заинтересоваться приобретением дорогостоящего имущества, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг.

Ежегодно белорусские налоговики с помощью компьютерного анализа подробно изучают соотношение расходов и доходов 10−20 тысяч граждан. При этом рассматриваются все денежные поступления и траты за последние 10 лет.

Как пояснил представитель МНС, проверку проводят в два этапа. На первом этапе проверяют, были ли у гражданина средства на приобретение товаров и услуг. На втором этапе уже направляется запрос непосредственно гражданину с требованием объяснить, откуда у него взялись деньги на расходы, превышающие его доходы.

В ведомстве подчеркнули, что в поле зрения налоговиков могут попасть не только безработные, у которых объективно низкие доходы, но и сотрудники и руководители частных компаний с подозрительно низкими зарплатами.

«В 2022 году мы дополнительно сориентировали силы на выявление таких теневых доходов граждан. Когда вроде есть ИП, юрлицо, вроде успешно действующее, а заработная плата — около 500 рублей. Возникает вопрос, откуда средства на приобретение дорогостоящего имущества и недвижимости», — рассказал Андрей Ковалевский.

Как ранее сообщал Телеграф, с января 2023 года в Беларуси заработала большая база данных о доходах белорусов. Теперь налоговые агенты «обязаны представлять сведения о доходах физических лиц, признаваемых объектами налогообложения подоходным налогом с физических лиц, облагаемых по различным ставкам подоходного налога с физических лиц, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога с физических лиц».