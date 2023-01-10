В Беларуси заработала система отслеживания почти всех доходов белорусов
С января 2023 года в Беларуси должна была заработать большая база данных о доходах белорусов. Это прописано в законе № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».
Согласно документу, «налоговые агенты» (например, наниматели) «обязаны представлять сведения о доходах физических лиц, признаваемых объектами налогообложения подоходным налогом с физических лиц, облагаемых по различным ставкам подоходного налога с физических лиц, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога с физических лиц».
Но есть исключения. Не нужно предоставлять сведения только о:
- выигрышах (а также возвращенных несыгравших ставках);
- доходах, которые относятся к государственным секретам, банковской тайне;
- доходах ИП, нотариусов от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности;
- доходах от продажи физлиц продукции растениеводства на своем земельном участке;
- доходах от сбора и сдачи ягод, орехов, грибов, лекарственного растительного сырья;
- доходах от сдачи вторичного сырья;
- о займах и кредитах физлицам;
- о микрозаймах и коммерческих займах;
- о займах физлицам по договорам займа денежных средств, которые заключили через сервисы онлайн-заимствования;
- о выдаваемых банками кредитах;
- обо всех видах предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь компенсаций, за исключением денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходного пособия в связи с прекращением трудового договора, а также подлежащих налогообложению подоходным налогом с физических лиц компенсаций, выплачиваемых в размерах, превышающих предельные размеры или нормы выплаты таких компенсаций, установленные законодательством;
- о доходах, выплачиваемых (выдаваемых в натуральной форме) профсоюзными организациями, объединениями профсоюзов членам таких организаций, лицам, состоящим с этими членами в отношениях близкого родства, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц в соответствии с пунктами 111 и 38 статьи 208 настоящего Кодекса;
- о доходах, выплачиваемых (выдаваемых в натуральной форме) военнослужащим общественными объединениями, членами которых они являются, лицам, состоящим с этими военнослужащими в отношениях близкого родства, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц в соответствии с пунктами 111 и 381 статьи 208 настоящего Кодекса.
Кроме того, согласно закону, Белорусскую валютно-фондовую биржу обязали представлять информацию о сделках с ценными бумагами, которые были совершены с участием физлиц. А банки банки — о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.
Полностью с законом можно ознакомиться по ссылке.