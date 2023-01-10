В Беларуси заработала система отслеживания почти всех доходов белорусов

Опубликовано: 10.01.2023 13:37 , Обновлено: 10.01.2023

С января 2023 года в Беларуси должна была заработать большая база данных о доходах белорусов. Это прописано в законе № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Согласно документу, «налоговые агенты» (например, наниматели) «обязаны представлять сведения о доходах физических лиц, признаваемых объектами налогообложения подоходным налогом с физических лиц, облагаемых по различным ставкам подоходного налога с физических лиц, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога с физических лиц».

Но есть исключения. Не нужно предоставлять сведения только о:

выигрышах (а также возвращенных несыгравших ставках);

доходах, которые относятся к государственным секретам, банковской тайне;

доходах ИП, нотариусов от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности;

доходах от продажи физлиц продукции растениеводства на своем земельном участке;

доходах от сбора и сдачи ягод, орехов, грибов, лекарственного растительного сырья;

доходах от сдачи вторичного сырья;

о займах и кредитах физлицам;

о микрозаймах и коммерческих займах;

о займах физлицам по договорам займа денежных средств, которые заключили через сервисы онлайн-заимствования;

о выдаваемых банками кредитах;

обо всех видах предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь компенсаций, за исключением денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходного пособия в связи с прекращением трудового договора, а также подлежащих налогообложению подоходным налогом с физических лиц компенсаций, выплачиваемых в размерах, превышающих предельные размеры или нормы выплаты таких компенсаций, установленные законодательством;

о доходах, выплачиваемых (выдаваемых в натуральной форме) профсоюзными организациями, объединениями профсоюзов членам таких организаций, лицам, состоящим с этими членами в отношениях близкого родства, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц в соответствии с пунктами 111 и 38 статьи 208 настоящего Кодекса;

о доходах, выплачиваемых (выдаваемых в натуральной форме) военнослужащим общественными объединениями, членами которых они являются, лицам, состоящим с этими военнослужащими в отношениях близкого родства, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц в соответствии с пунктами 111 и 381 статьи 208 настоящего Кодекса.

Кроме того, согласно закону, Белорусскую валютно-фондовую биржу обязали представлять информацию о сделках с ценными бумагами, которые были совершены с участием физлиц. А банки банки — о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.

Полностью с законом можно ознакомиться по ссылке.