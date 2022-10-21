Белорусам рассказали, как правильно жаловаться на соседей

Опубликовано: 21.10.2022 12:47 , Обновлено: 25.10.2022

В Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам подготовили информацию для белорусов, которые собираются жаловаться в инспекцию на своих знакомых или соседей.

Сначала там рассказали историю, как один житель частного сектора в Минске написал жалобу на соседа за то, что он «мешает ему своей производственной деятельностью» и нарушает закон.

«Ну и в конце, обязательная для жалоб в налоговые органы, приписка: а ещё он не платит налоги, разберитесь!», — отметили в ведомстве.

После разборки оказалось, что у ИПшника все по закону и он вполне себе уплачивает налоги как надо. Однако налоговая все же обнаружила, что он неправильно использует кассовое оборудование. И дала ему «административку» только за это.

При этом в ходе этого расследования предприниматель сообщил инспекторам, что его соседи «сами не бизнесмены, но красят людям машины». Они попросили доказательства.

«Ну и что в итоге? Сосед-предприниматель наказан, но готовит и, скорее всего сообщит нам, факты о незаконной предпринимательской деятельности уже гражданина-заявителя. Хотел ли этого заявитель? Скорее всего нет. Наверняка он рассчитывал свести свои личные счёты, то ли со своим соседом, то ли конкурентом, но что-то пошло не так…» — подчеркнули в управлении.

В связи с этим там дали белорусам советы, как правильно жаловаться на нарушителей. А именно:

не решать конфликты с помощью налоговой;

перед тем, как кого-то обвинять, проверить, не нарушили ли они что сами;

сообщать только факты, которые можно проверить;

не переходить на личности, потому что «лишняя информация только затрудняет восприятие основной темы».

Кроме того, в ведомстве предупредили, что по закону организации, куда жалуются, могут обратиться в суд, чтобы взыскать с заявителя расходы, которые потратили на рассмотрение необоснованных обращений (если их было три и более раза год) «в одну и ту же организацию, к одному и тому же индивидуальному предпринимателю от одного и того же заявителя». А также обращений, содержащих заведомо ложные сведения.

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