Белорусов предупредили о «лже-ветеринаре», которая чуть не убила собаку

Опубликовано: 25.10.2022 10:53 , Обновлено: 25.10.2022

В Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам (УОМИ МНС) сообщили, что на минчанку, которая предоставляет ветеринарные услуги без лицензии, составили протокол. Однако она продолжила свою деятельность. Поэтому инспекторы кое-о-чем попросили белорусов.

Как рассказали в управлении, на «лже-ветеринара» Анну, которая рекламирует свои услуги в Instagram, пожаловалась владелица собаки. Она отдала животное на стерилизацию, после чего собака чуть не умерла.

«Потребовалось много денег и нервов для того, чтобы спасти питомца. На фотографиях, предлагающихся к обращению, видно, что на собаке живого места нет от шрамов», — сообщили там.

В итоге на «ветеринара» составили протокол, ей грозит штраф. На нее жаловались и другие люди. Но Анну это не напугало, она продолжила оказывать ветеринарные услуги.

В ведомстве предупредили белорусов, что «ее жертвами могут стать новые беззащитные животные». И поэтому попросилиподать жалобу на аккаунт @anna_shavlovskaya в Instagram.

Кстати, на ее странице в соцсети много фотографий с детьми. Среди них можно найти рекламу, где указано, что она стерилизует и кастрирует животных «по новым методикам без швов и обработок», а также выезжает на дом. При этом, комментарии под постом оставить нельзя.

Ранее Телеграф писал, что в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС подготовили информацию для белорусов, которые собираются жаловаться в инспекцию на своих знакомых или соседей.

Белорусам рассказали, как правильно жаловаться на соседей