В Минздраве заявили, что иностранцы едут лечиться в Беларусь из-за «доброго нрава» медиков

Опубликовано: 14.03.2024 11:25 , Обновлено: 14.03.2024

Замначальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Беларуси Екатерина Шпак в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказала, почему иностранцы для медицинского туризма выбирают Беларусь.

По словам Шпак, иностранцев в белорусских медуслугах привлекает соотношение цена/ качество. “Услуги и медицинская помощь, которая оказывается в наших крупных учреждениях - республиканских научно-практических центрах, областных больницах - могут легко конкурировать с европейскими клиниками, и цены у нас ниже”, - заявила представительница Минздрава.

Еще одним фактором, которым руководствуются иностранцы при выборе страны для медицинского туризма, в пользу Беларуси стал “добрый нрав” белорусских медиков. “Наши врачи всегда доброжелательны, всегда ведут пациента до конца, даже если он уезжает к себе домой, всегда готовы оказать помощь удаленно и взаимодействовать с клиниками в их стране”, - объяснила Екатерина Шпак.

Кроме того, о белорусских клиниках иностранцы узнают благодаря сарафанному радио и рекламе. “Если, к примеру, людям не помогли в российском центре, то они едут в Беларусь по рекомендациям людей, которые уже обращались в наши центры”, - отметила представительница Минздрава.

Какие же белорусские медучреждения популярны у иностранцев? По словам Шпак, это МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, РНПЦ “Кардиология”, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ радиационной медицины и экологии в Гомеле, РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

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