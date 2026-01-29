В Минздраве рассказали, что чаще всего просили белорусские медики в 2025 году

Опубликовано: 29.01.2026 19:15 , Обновлено: 29.01.2026

В пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси сообщили, что профсоюз медиков в прошлом году получил около тысячи письменных обращений. Причем в ведомстве уточнили, что сотрудники учреждений здравоохранения все чаще стали вместо письменных заявлений обращаться устно.

Согласно опубликованной статистике, на 98% из 958 письменных обращений были вынесены положительные решения, а материальная помощь была оказана на сумму более 246 тыс. рублей.

Чаще всего писали в профсоюзы медики на западе Беларуси: в Гродненской и Брестской областях. Затем идёт Минская область.

Самые популярные темы обращений медиков в Беларуси - просьба к профсоюзам оказать материальную помощь. Также работники учреждений здравоохранения просили разъяснить нормы законодательства, вопросы оплаты труда, охраны труда и пенсионного обеспечения.

В Минздраве также рассказали, что в некоторых случаях медики смогли добиться снижения дисциплинарных мер за проступки и сохранения рабочих мест по окончании контракта.

Кстати, ранее министр здравоохранения Александр Ходжаев упрекнул белорусов в «своеобразной ментальности», из-за чего люди, по его мнению, уделяют себе и своему состоянию здоровья недостаточно внимания.

При этом в самой стране, по его словам, есть все необходимые медицинские ресурсы для лечения, профилактики и реабилитации, причём доступны они не только жителям столицы, но и регионов.

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