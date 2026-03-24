В Минобразования прокомментировали отсутствие платных мест в медвузах

Опубликовано: 24.03.2026 09:37 , Обновлено: 24.03.2026

В министерстве образования Беларуси не стали отрицать появившуюся в соцсетях информацию о том, что медицинские вузы страны почти полностью сократят набор на платные места.

В то же время там и не подтвердили цифры, ранее появившиеся в некоторых пабликах. Начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов в эфире СТВ заявил, что окончательных цифр еще нет.

По его словам, контрольные цифры появятся позже и будут утверждаться министерством здравоохранения исходя из кадровой потребности.

















При этом Пищов напомнил, что в Беларуси исключительно на бюджетной основе уже готовят педагогов и специалистов для сельского хозяйства.

Ранее появилась информация, что с 2026 года в медицинских вузах Беларуси фактически отменят платное обучение на дневной форме по основным врачебным специальностям (лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело).

А почти все места станут бюджетными и целевыми, что подразумевает обязательное распределение на 5 лет. При этом платное обучение, вероятно, сохранится на заочном отделении фармацевтического факультета.

В том же БГМУ (Белорусском государственном медицинском университете) 782 из 1330 мест займут целевики, которые будут обязаны получить направление и потом отработать не менее 5 лет. Простые бюджетники же должны отбыть на распределении 2 года.

В то же время изменения коснутся только абитуриентов 2026 года. Поступившие ранее продолжат обучение на прежних условиях.