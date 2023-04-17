В Минтруда сообщили, кого из белорусов не пустят на субботник 22 апреля

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Опубликовано: 17.04.2023 18:12 , Обновлено: 17.04.2023

В министерстве труда сообщили, что не все белорусы смогут попасть на республиканский субботник, назначенный Совмином на 22 апреля. Некоторым просто не дадут лопату или грабли и не допустят к мероприятию.

Замминистра труда Игорь Старовойтов заявил, что так, как “субботник - это позитивное мероприятие, то на нем надо соблюдать технику безопасности. Всем должен быть выдан исправный инвентарь и проведен инструктаж.

И вот во время последнего как раз и могут выявить белорусов, которые не смогут участвовать в субботнике. Чиновник заявил, что плохом самочувствии и недомогании не стоит допускать таких к работам. Кто будет определять самочувствие, заместитель министра не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что Мюминистерство финансов Беларуси выпустило постановление № 17 от от 12 апреля, которым установило порядок перечисления денег за республиканский субботник в 2023 году.

Минфин Беларуси определил, как нужно перечислять деньги за субботник в 2023 году