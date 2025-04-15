В Минтруда разъяснили, когда белорусы отработают большие выходные в апреле

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Опубликовано: 15.04.2025 13:05 , Обновлено: 15.04.2025

В конце апреля, 29-го, белорусы отметят Радуницу. Эта дата - официальный выходной в стране. Будет и еще один, благодаря которому белорусы уйдут на большие выходные, правда, допвыходной придется отработать. В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили когда.

29 апреля - это вторник, и чтобы белорусам не выходить на один день в начале недели на работу, этот понедельник, 28-го, Совмин решил сделать тоже выходным. Но его нужно будет отработать в субботу, 26 апреля .

То есть у людей с пятидневкой будут большие выходные 27, 28 и 29 апреля . “В соответствии с производственным календарем у белорусов в апреле при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной – 21 рабочий”, - [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/17272” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Минтруда.

Календарь: Минтруда Беларуси

Если 28 апреля выпадает на трудовой или социальный отпуск работника, то 26 апреля, в субботу, у него нерабочий день. А если этот вторник, 28-го, приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку сотрудника, то 26 апреля ему все равно нужно будет выйти на работу.

Следующие большие выходные белорусов ждут летом, в июле, когда 3 июля, в четверг, в стране отметят День Независимости. А потом нестандартных по количеству выходных ждать лишь в конце декабря. Telegraf.news рассказывал подробности.

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