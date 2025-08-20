В Минтруда рассказали, насколько популярен в Беларуси декретный отпуск для отцов

Опубликовано: 20.08.2025 09:45 , Обновлено: 20.08.2025

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в каждой сотой белорусской семье в отпуск по уходу за ребенком до трёх лет уходит отец. Таким образом, доля семей, пользующихся этим правом, составила около 1%.

Напомним, чтобы отцу уйти в декрет, матери ребенка необходимо выйти на работу. Она должна взять справку об этом у своего нанимателя. После этого мужчина пишет заявление на имя своего работодателя, который не имеет права ему отказать. К заявлению прилагается пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи и справка с места работы матери.

В ведомстве подчеркнули, что отпуск можно делить на части. Например, первые два года уход за ребенком осуществляет мать, а на третий год в декрет уходит отец. Право на отпуск и пособие имеют также работающие бабушки и дедушки, если они фактически ухаживают за ребенком. На время отпуска отцу назначается и выплачивается государственное пособие в размере 100%. Этот период также засчитывается в трудовой стаж.

Ранее в Минтруда заявляли, что белорусские мужчины пока «довольно пассивны» в вопросах воспитания детей.

При этом важно отличать длительный отпуск по уходу за ребенком до трёх лет от короткого социального отпуска, который предоставляется отцу после рождения малыша.

Согласно статье 186 Трудового кодекса, мужчина может взять отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в течение шести месяцев после рождения ребенка. Для этого нужно написать заявление, но отпуск предоставляется без сохранения заработной платы, если иные условия не прописаны в коллективном договоре организации.

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